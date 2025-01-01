Mandi News: कटिंढ्ढी–झटींगरी सड़क तीन माह में उखड़ी, गुणवत्ता पर उठे सवाल
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 AM IST
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जिल्हन पंचायत ने जांच पूरी होने तक दोबारा काम रोकने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
द्रंग (मंडी)। कटिंढ्ढी–झटींगरी सड़क पर टारिंग के महज तीन माह बाद जगह-जगह सड़क उखड़ने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जिल्हन पंचायत के प्रधान जोगिंद्र सिंह और उपप्रधान विजय कुमार ने सड़क निर्माण की निष्पक्ष एवं तकनीकी जांच करवाने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, द्रंग विधायक और उपायुक्त मंडी को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भेजी है।
पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि करीब तीन माह पहले सड़क पर टारिंग का कार्य हुआ था। बरसात के बाद इसके कई हिस्सों में टारिंग उखड़ गई और सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार इस बार क्षेत्र में बरसात भी अपेक्षाकृत कम हुई है। ऐसे में कम समय में सड़क की हालत खराब होना चिंता का विषय है। प्रधान जोगिंद्र सिंह और उपप्रधान विजय कुमार ने सड़क में इस्तेमाल सामग्री, टारिंग की प्रक्रिया और निर्धारित तकनीकी मानकों के पालन की जांच करवाने की मांग की है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सड़क की तकनीकी जांच पूरी होने और क्षति के कारण सामने आने तक दोबारा निर्माण कार्य शुरू न किया जाए। पहले सड़क की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण और आवश्यक परीक्षण करवाए जाएं। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का काम किया जाए। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनायक कश्यप ने बताया कि ठेकेदार को इस संबंध में निर्देश दिए गए। ठेकेदार मरम्मत कार्य करवा रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
द्रंग (मंडी)। कटिंढ्ढी–झटींगरी सड़क पर टारिंग के महज तीन माह बाद जगह-जगह सड़क उखड़ने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जिल्हन पंचायत के प्रधान जोगिंद्र सिंह और उपप्रधान विजय कुमार ने सड़क निर्माण की निष्पक्ष एवं तकनीकी जांच करवाने की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, द्रंग विधायक और उपायुक्त मंडी को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भेजी है।
पंचायत की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि करीब तीन माह पहले सड़क पर टारिंग का कार्य हुआ था। बरसात के बाद इसके कई हिस्सों में टारिंग उखड़ गई और सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार इस बार क्षेत्र में बरसात भी अपेक्षाकृत कम हुई है। ऐसे में कम समय में सड़क की हालत खराब होना चिंता का विषय है। प्रधान जोगिंद्र सिंह और उपप्रधान विजय कुमार ने सड़क में इस्तेमाल सामग्री, टारिंग की प्रक्रिया और निर्धारित तकनीकी मानकों के पालन की जांच करवाने की मांग की है।
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पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सड़क की तकनीकी जांच पूरी होने और क्षति के कारण सामने आने तक दोबारा निर्माण कार्य शुरू न किया जाए। पहले सड़क की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण और आवश्यक परीक्षण करवाए जाएं। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का काम किया जाए। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विनायक कश्यप ने बताया कि ठेकेदार को इस संबंध में निर्देश दिए गए। ठेकेदार मरम्मत कार्य करवा रहा है।
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