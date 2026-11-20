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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। मंडी के निजी होटल में शुक्रवार को एनपीएस संचय योजना को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया।उपायुक्त ने सीएससी, लोकमित्र केंद्रों के प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और किसान प्रतिनिधियों को योजना की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजना से जुड़ना जरूरी है। उन्होंने सरकारी योजनाओं के आवेदन सावधानीपूर्वक भरने का भी आह्वान किया।पीएनबी के मंडल प्रमुख सूरज दत्ता ने कहा कि बैंक का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ना है। कार्यशाला में बताया गया कि 18 से 85 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक योजना से जुड़ सकता है। न्यूनतम 250 रुपये से खाता खुलवाया जा सकता है, जबकि 10 रुपये से अतिरिक्त योगदान किया जा सकता है। खाता बैंक शाखा, सीएससी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, एलडीएम चंदर प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।