Mandi News: मवेशी सामने आने से बेकाबू हुई जीप, दुकान में जा घुसी

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संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर के साईं बाजार में मंगलवार सुबह एक मवेशी के अचानक सड़क पर आ जाने से जीप अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान को हजारों रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि, चालक समेत दुकान से सटे कमरे में मौजूद परिवार के चार लोग बाल-बाल बच गए।हादसा मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे पुलिस थाना चौक के समीप हुआ। जीप जोगिंद्रनगर से बैजनाथ की ओर जा रही थी। साईं बाजार के तीखे मोड़ को पार करते समय अचानक एक मवेशी सड़क पर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक जीप पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसा।टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकान के ऊपर और उससे सटे कमरे में मौजूद परिवार के लोग सहम गए। हादसे में जीप पर कंकरीट के पिलर भी गिर गए, जिससे वाहन को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और चालक भी सुरक्षित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है।