Mandi News: गोबिंद सागर झील में अंतर-महाविद्यालय कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय सराज (लंबाथाच) की मेजबानी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू), मंडी के तत्वावधान में गोबिंद सागर झील में अंतर-महाविद्यालय कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ वीरवार को हुआ। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला वर्ग की पांच प्रमुख टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, गायत्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एमएलएसएम महाविद्यालय सुंदरनगर तथा मेजबान राजकीय महाविद्यालय सराज (लंबाथाच) की टीमें शामिल हैं।उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तरुण ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.जया ठाकुर ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करना महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। चैंपियनशिप के ऑब्जर्वर डॉ. लोकेश ने प्रतियोगिता के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अनुशासित संचालन पर बल दिया। वहीं, आयोजन सचिव प्रो. रमेश कटारिया ने विश्वविद्यालय प्रशासन, तकनीकी अधिकारियों तथा विभिन्न टीमों के दल प्रभारियों का आभार व्यक्त किया।प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सह-आयोजक डॉ. दलिप सिंह, चमन, प्रो. बोध राज सहित आयोजन समिति के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा।