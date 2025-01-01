Mandi News: अंधड़ से दिन के उजाले में छा गया अंधेरा, बिजली की गर्जना से सहमे लोग

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। उपमंडल जोगिंद्रनगर में वीरवार को तेज वर्षा और अंधड़ के चलते दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा गया। बिजली की गर्जना से लोग सहम उठे। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। खराब मौसम और अचानक अंधेरा छाने के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। वीरवार सुबह करीब सात बजे शुरू हुई तेज वर्षा दस बजे तक जारी रही।पठानकोट चौक पर निकासी नाली ठप होने के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बदहाल सड़क पर बने गड्ढों में कीचड़ भरने से वाहन फिसलते नजर आए। खेतों में बारिश का पानी भरने से किसान भी चिंतित हो उठे। तेज वर्षा के कारण धान की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। एसडीएम मनीष चौधरी ने बताया कि जोगिंद्रनगर में वीरवार को हुई तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। किसान मुनीष ने बताया कि तेज बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है।खराब मौसम के चलते शैक्षणिक संस्थानों में आने-जाने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कृषि प्रसार अधिकारी तेज सिंह ने कहा कि अक्तूबर माह में बारिश किसानों के लिए राहत के साथ आफत भी साबित हो सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि खेतों में खड़ी फसलों की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों से परामर्श लें, ताकि फसलों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके और बेहतर पैदावार सुनिश्चित की जा सके।