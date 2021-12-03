Mandi News: खेतों में काम कर रहे पिता और बेटे पर रंगड़ों का हमला

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जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर में रंगड़ों (मधुमक्खियों की एक प्रजाति) के हमले से बाप, बेटा घायल हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए जोगिंद्रनगर अस्पताल पहुंचाया गया। वीरवार को खेतों में काम कर रहे मस्त राम 59 और सुभाष 32 निवासी जोगिंद्रनगर पर अचानक रंगड़ों ने हमला कर दिया। दोनों को जोगिंद्रनगर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद पिता व बेटे को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन आगामी उपचार के लिए अस्पताल में चिकित्सक परामर्श की भी हिदायत दी गई है। वीरवार को जब मस्त राम अपने बेटे सुभाष के साथ घर व साथ लगते खेतों में अपने आवश्यक कार्यों को पूरा कर रहे थे तभी रंगड़ाें के काटने पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। मस्त राम के मुताबिक अगर उन्होंने घटना स्थल से दूरी न बनाई होती तो वह और भी अधिक घायल हो सकते थे। उपमंडल जोगिंद्रनगर में रंगड़ों के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हमले से बीस से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। उपमंडल में लगातार बढ़ रहे रंगड़ों के प्रकोप से लोगों में दहशत है और अब खेतों में काम करने से भी किसान परिवार कतरा रहे हैं। संवाद