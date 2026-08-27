Mandi News: थोक दुकानों का निरीक्षण कर चीनी के भंडारण को जांचा

नेरचौक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने दुकानों का किया निरीक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने बुधवार को नेरचौक क्षेत्र में फल-सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने सात दुकानों की जांच के दौरान चार दुकानों से 291 किलो फल-सब्जियां जब्त कीं, जिनकी कीमत करीब 21,140 रुपये है।दो दुकानदारों के खिलाफ सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ऑनलाइन एप के माध्यम से चालान किए गए। दोनों से 40 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुआ और कुल 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दो थोक दुकानों में चीनी के भंडारण की जांच की गई। दोनों जगह स्टॉक निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया। कार्रवाई डीएफएससी बृजेंद्र पठानिया और निरीक्षक विकास शर्मा की टीम ने की। डीएफएससी ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने और रेट लिस्ट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।