Mandi News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:30 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:30 AM IST
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बैठक
पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले मांडव्य उत्सव की तैयारियों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे नगर निगम कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की जाएगी।
दिव्यांग कल्याण संस्था जिला इकाई की बैठक सुबह 10:30 बजे बाबा भूतनाथ सरायं मंडी परिसर में आयोजित की जाएगी।
पुलिस भर्ती
तृतीय पुलिस वाहिनी पंडोह में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सुबह 7 बजे अभ्यार्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
धार्मिक
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा में सुबह 9 बजे से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
श्री सत्य साई बाबा के 101वें जन्म दिवस पर दोपहर 2 बजे से समखेतर स्थित साईं चरण कमल मंदिर में भजन-कीर्तन होगा।
विज्ञापन
पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले मांडव्य उत्सव की तैयारियों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे नगर निगम कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की जाएगी।
दिव्यांग कल्याण संस्था जिला इकाई की बैठक सुबह 10:30 बजे बाबा भूतनाथ सरायं मंडी परिसर में आयोजित की जाएगी।
पुलिस भर्ती
तृतीय पुलिस वाहिनी पंडोह में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सुबह 7 बजे अभ्यार्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
धार्मिक
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा में सुबह 9 बजे से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
श्री सत्य साई बाबा के 101वें जन्म दिवस पर दोपहर 2 बजे से समखेतर स्थित साईं चरण कमल मंदिर में भजन-कीर्तन होगा।