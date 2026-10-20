फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Immersion of Goddess Durga idols at Kandapatan

Mandi News: कांडापत्तन में मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन

Wed, 21 Oct 2026 04:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 04:53 AM IST
विज्ञापन
Immersion of Goddess Durga idols at Kandapatan
अवाहदेवी (हमीरपुर)। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में अवाहदेवी माता मंदिर परिसर में तीसरी बार आयोजित श्री दुर्गा पूजा का मंगलवार को विधिविधान के साथ समापन हुआ। दस दिन तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में पश्चिम बंगाल से आए पंडित सौरेन कुमार नंद और सुदीप नंद ने विधिवत पूजा-अर्चना करवाई। पूजा की मुख्य यजमान पूर्व जिला परिषद सदस्य वंदना गुलेरिया रहीं। दुर्गा पूजा के समापन अवसर पर मंदिर परिसर में सुबह से ही धार्मिक वातावरण बना रहा।
विज्ञापन


पूजा-अर्चना और अन्य धार्मिक विधियां पूरी होने के बाद दोपहर करीब एक बजे मां दुर्गा एवं उनके परिवार की मूर्तियों को विसर्जन के लिए धर्मपुर के कांडापत्तन ले जाया गया। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंडल अवाहदेवी की ओर से मंदिर परिसर में शस्त्र पूजन भी किया गया। वहीं, अवाहदेवी माता मंदिर कमेटी की ओर से दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। दशहरे के साथ ही अवाहदेवी माता मंदिर परिसर में दस दिन से चल रहे श्री दुर्गा पूजा के धार्मिक अनुष्ठान का विधिवत समापन हुआ। इस आयोजन के दौरान क्षेत्र में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed