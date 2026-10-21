फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Dispute over a buffalo deal; attack with a stick

Mandi News: भैंस के सौदे को लेकर विवाद, डंडे से हमला

Wed, 21 Oct 2026 05:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 05:00 AM IST
विज्ञापन
Dispute over a buffalo deal; attack with a stick
हमीरपुर। सदर थाना के तहत लंबेहड़ा गांव में भैंस के सौदे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आसिफ निवासी गांव सिरसला, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश ने पुलिस में शिकायत दी है। उसने बताया कि वर्तमान में वह लंबेहड़ा में रहता है और भैंसों का व्यापार करता है। दोपहर करीब तीन बजे वह भैंस का सौदा करने के लिए अपने पड़ोसी के पास गया था। भैंस का सौदा तय नहीं होने पर पड़ोसी ने गाली-गलौज और झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि पड़ोसी ने डंडे से वार किया, जिससे बाजू पर चोट लगी। वहीं आरोपी ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed