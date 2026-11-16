कहा-निगम प्रशासन के साथ करेगा मौके का निरीक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। नगर निगम मंडी शहरवासियों को राहत देने और विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर नया नियम लागू कर रहा है। अक्सर लोग निजी भूमि का हवाला देकर पड़ोसियों के घरों तक बिजली, पानी और सीवरेज लाइन बिछाने से रोकते हैं। इससे कई इलाके इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। समस्या का संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने सख्त चेतावनी जारी की है। मेयर सुमन ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों के कनेक्शन में बाधा डालेगा तो निगम प्रशासन अन्य विभागों के साथ मौके का निरीक्षण करेगा। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों के बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। मेयर ने कहा कि आज जिन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी लाइनें भी किसी की जमीन से गुजरी हैं। दूसरों को इन सुविधाओं से वंचित रखने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं है। पाइपलाइन बिछाने के लिए केवल थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है, इसमें आनाकानी बर्दाश्त नहीं होगी।जिन लोगों के घरों के नक्शे वैध रूप से पास नहीं हैं और वे दूसरों के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, उन्हें भविष्य में दोबारा ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। निगम का यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो आपसी असहयोग से शहर के विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं।