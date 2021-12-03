Mandi News: ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुई एचआरटीसी की बस, 30 यात्री बाल-बाल बचे

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (मंडी)। जोगिंद्रनगर से कमलाह जा रही एचआरटीसी की बस मंगलवार को मढ़ी बाजार में अचानक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हो गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। बस को नियंत्रण से बाहर होता देख बाजार में लोग सहम गए। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे रखे रेत के बड़े ढेर की ओर मोड़ दिया। रेत में धंसने के बाद बस की रफ्तार थम गई और बड़ा हादसा होने से टल गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस मढ़ी बाजार के बस स्टॉप पर रुकी थी। यहां से आगे बढ़ते ही चालक को ब्रेक में खराबी का पता चला। इसके बाद बस नियंत्रण से बाहर होने लगी। बाजार में मौजूद लोगों को आशंका थी कि कहीं बस सड़क किनारे बने मकानों से न टकरा जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बल्याणा निवासी निक्का राम के मकान का अगले दिन लेंटर डाला जाना है। इसके लिए सड़क किनारे रेत रखा था। बस इसी रेत के ढेर से जा टकराई और उसकी रफ्तार कम होते-होते थम गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मौके पर रेत का यह ढेर नहीं होता तो बस आगे जाकर मकानों से टकरा सकती थी। इससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था।घटना के प्रत्यक्षदर्शी कश्मीर सिंह, धर्मचंद, रमेश कुमार, बिट्टू, बंटी और विजय ने बताया कि ब्रेक खराब होने के बावजूद चालक ने घबराने के बजाय बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मढ़ी बाजार भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर बस के ब्रेक फेल होने जैसी घटना बड़े हादसे का कारण बन सकती है। लोगों ने एचआरटीसी से जोगिंद्रनगर-कमलाह रूट पर चलने वाली बसों की नियमित तकनीकी जांच कराने और विशेष रूप से ब्रेक सिस्टम की जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। उधर, जोगिंद्रनगर के आरएम शशांक धीमान ने कहा कि अचानक प्रेशर कम होने के कारण यह दिक्कत पेश आई। उन्होंने कहा कि बाकी गाड़ी पूरी तरह ठीक है। मामले की जांच की जा रही है।