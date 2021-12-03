Mandi News: बागवानी मंत्री 22 और 23 को मंडी के दौरे पर
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:34 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:34 AM IST
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मंडी। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी 22 और 23 अक्तूबर को मंडी के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान बागवानी मंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। जगत सिंह नेगी 22 अक्तूबर को सुबह पलहोटा में एचपी शिवा क्लस्टर पलहोटा-दो में मोनो रेल का उद्घाटन करेंगे। इसके उपरांत वह गोहर के उद्यान विस्तार केंद्र बाढु में नवनिर्मित उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यालय-सह-आवासीय भवन तथा फल संतति और प्रदर्शनी बाग मधान में नवनिर्मित उद्यान प्रसार अधिकारी कार्यालय-सह-आवासीय भवनों तथा पौध स्वास्थ्य केंद्र सुंदरनगर का भी उद्घाटन करेंगे। वह दोपहर बाद करसोग में नवनिर्मित सेब नर्सरी का निरीक्षण करेंगे। रात्रि ठहराव लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह करसोग में होगा। प्रवास के दूसरे दिन 23 अक्तूबर को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे बागबानी मंत्री तत्तापानी में प्रस्तावित गर्म पानी स्नानागार व सामुदायिक भवन के निर्माण स्थल का मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह तत्तापानी से शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे। संवाद
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