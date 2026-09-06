Mandi News: गणपति महोत्सव में हिमाचली गायक देंगे प्रस्तुतियां

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16 वर्षों से चली आ रही विसर्जन की परंपरा में बदलाव

संवाद न्यूज एजेंसी

जोगिंद्रनगर (मंडी)। शहर में 16 वर्षों से मनाए जा रहे गणपति महोत्सव में इस बार हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक भजन संध्याओं में प्रस्तुतियां देंगे। सनातन धर्मसभा मंदिर में 14 सितंबर से 23 सितंबर तक होने वाले दस दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ गणपति पूजा-अर्चना से होगा। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन के गायक कलाकारों के साथ स्थानीय भजन गायक भी प्रस्तुति देंगे। गणपति सेवा समिति की बैठक में सायंकालीन आरती शाम 7:30 बजे और सुबह की आरती 8 बजे कराने का निर्णय लिया गया। समिति अध्यक्ष सचिन सूद ने बताया कि इस बार गणपति प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। 16 वर्षों से चली आ रही विसर्जन की परंपरा में बदलाव करते हुए महोत्सव में पूजा-अर्चना, महाआरती और भजन संध्याओं का आयोजन किया जाएगा।

जोगिंद्रनगर में 14 से 23 सितंबर तक होगा आयोजन