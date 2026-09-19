Mandi News: नशे की रोकथाम के लिए हॉट-स्पॉट पंचायतों और स्कूलों पर रहेगी नजर

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उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीआरडीए सभागार मंडी में नशामुक्त हिमाचल, नशामुक्त मंडी अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासनिक टीमों को महीने में कम से कम एक बार नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए।उन्होंने मरीजों के परिजनों के सहयोग से व्यक्तिगत पुनर्वास योजनाएं तैयार करने और उपचार के बाद नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने को कहा। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने और नशामुक्त भारत अभियान पोर्टल पर सभी गतिविधियों की रियल-टाइम रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस विभाग को संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने व सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित आबकारी विभाग को अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा, नगर निगम आयुक्त डॉ. मदन कुमार, जिला कल्याण अधिकारी समीर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी एसडीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े।