Mandi News: पहले मंदिर में सेंधमारी, फिर स्कूल में चोरी, एक ही रात में दो जगह वारदात

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शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच पड़तालसंवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। उपमंडल की बरोटी पंचायत के सोहर गांव में चोरों ने एक ही रात में मंदिर और स्कूल को निशाना बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। सोमवार रात चोरों ने शिव मंदिर सोहर के दानपात्र से करीब पांच हजार रुपये की नकदी और बर्तन चोरी कर लिए। इसके बाद राजकीय उच्च पाठशाला सोहर के कार्यालय का ताला तोड़कर करीब 15 हजार रुपये की नकदी उड़ा ली। एक ही रात में हुई चोरी की इन दोनों घटनाओं से गांव में चिंता का माहौल है।जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले शिव मंदिर के दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी करीब पांच हजार रुपये की नकदी निकाल ली। इसके साथ ही मंदिर में रखे बर्तन भी चोरी कर लिए। इसके बाद चोर राजकीय उच्च पाठशाला सोहर के कार्यालय में घुसे। कार्यालय का ताला तोड़ने के बाद उन्होंने अलमारियों में रखा सामान बिखेर दिया और करीब 15 हजार रुपये की नकदी लेकर भाग गए।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी डैहर की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घटनास्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर चोरी के मामलों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि दोनों वारदातों को एक ही गिरोह ने अंजाम दिया है या इनके पीछे अलग-अलग लोग शामिल हैं। उधर, डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि चोरी के मामलों की जांच जारी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छानबीन कर रही है।