Mandi News: खड़ी गाड़ी को टक्कर मारने पर प्राथमिकी दर्ज

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नादौन (हमीरपुर)। थाना क्षेत्र नादौन के तहत मुख्य बाजार में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार निवासी मझियार ने कहा कि शुक्रवार रात नौ बजे के करीब उन्होंने नादौन ज्वालामुखी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी पार्क की थी। जैसे ही वह दुकान में सामान खरीदने गए। इसी बीच ज्वालामुखी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत के आधार पर नादौन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। मामले की पुष्टि एसपी बलबीर सिंह ने की है।