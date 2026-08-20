फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Encroachment removed from the gate of Nerchowk Medical College.

Mandi News: मेडिकल कॉलेज नेरचौक के गेट से हटाया अतिक्रमण

Fri, 21 Aug 2026 12:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Encroachment removed from the gate of Nerchowk Medical College.
नगर परिषद की सख्त कार्रवाई, सुचारु हुई यातायात व्यवस्था
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नेरचौक (मंडी)। नगर परिषद नेरचौक ने शहर में बेतरतीब रेहड़ी-फड़ी धारकों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुख्य द्वार के आसपास अव्यवस्थित तरीके से लगाई गई रेहड़ियों को हटवाया।
अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास की सड़क पर रेहड़ी-फड़ी वालों का कब्जा होने से रोजाना मरीजों, तीमारदारों व एंबुलेंस की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा मुख्य गेट पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने मौके पर मौजूद रेहड़ी-फड़ी धारकों के दस्तावेजों की जांच की। जिन कारोबारियों के पास वैध लाइसेंस पाए गए, उन्हें नियमों के अनुसार निर्धारित एवं उचित स्थान पर ही अपनी रेहड़ियां लगाने की हिदायत दी गई।
विज्ञापन

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) हितेश ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों और अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति अथवा अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed