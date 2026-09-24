Mandi News: जमीन में धंसी इलेक्ट्रिक बस, चार घंटे बंद रहा यातायात

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यह सड़क सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पांच से छह पंचायतों को हमीरपुर से जोड़ने वाला अहम मार्ग है। शाम के समय बस के सड़क पर खड़े रहने से घर लौट रहे लोगों को खासी परेशानी हुई। चौपहिया वाहनों की आवाजाही बंद रहने से कई लोगों को रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। बस में करीब 20 यात्री भी सवार थे, जिन्हें घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। बस फंसने के बाद सड़क को तत्काल बहाल कराने की व्यवस्था नहीं होने से निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। स्थानीय लोग ही बस को निकालने के प्रयास में जुटे रहे। यात्रियों अंकिता, सुरेश और सलोचना ने कहा कि सड़क के बीच बस फंसने की स्थिति में निगम को तुरंत संसाधन भेजकर रास्ता बहाल करना चाहिए था। उनका कहना है कि एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर घंटों आवाजाही बंद रहना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई।इलेक्ट्रिक बसों की रोड क्लीयरेंस पर भी सवालस्थानीय लोगों ने इलेक्ट्रिक बसों की रोड क्लीयरेंस को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि संकरी और कम चौड़ाई वाले ग्रामीण संपर्क मार्गों पर इन बसों के संचालन के दौरान ऐसे हालात से निपटने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बस का पिछला हिस्सा जमीन में धंसने के बाद उसे निकालने में करीब पांच घंटे लगने से यह सवाल भी उठा कि ऐसी स्थिति में निगम के पास तत्काल सड़क बहाली के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं थी।बस मोड़ते वक्त सड़क किनारे धंस गई थी। इसे निकालने में अधिक समय लग गया। समस्या ध्यान में आने के बाद तुरंत सड़क बहाली के प्रयास किए गए थे।राहुल कुमार, आरएम एचआरटीसी डिपो हमीरपुर