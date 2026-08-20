Mandi News: चौंतड़ा और ढेलू पंचायत में सीसीटीवी से होगी नशा माफिया की निगरानी

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संवाद न्यूज एजेंसीचौंतड़ा (मंडी)। जिले में सिंथेटिक ड्रग्स (चिट्टे) की अति संवेदनशील 24 पंचायतों में शामिल विकास खंड चौंतड़ा की ढेलू और चौंतड़ा पंचायतों में अब नशा माफिया पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी का सख्त पहरा रहेगा। नशे की अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुलिस की विशेष टीमों के साथ-साथ ग्रामीणों की स्पेशल टास्क फोर्स भी मोर्चा संभालेगी। यह निर्णय वीरवार को खंड विकास अधिकारी प्रतिमा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया।रेड जोन घोषित इन दोनों पंचायतों में नशे के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को चिह्नित कर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा रात के अंधेरे में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिक से अधिक सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। नशा तस्करों को रंगे हाथों दबोचने के लिए पुलिस जवान सादी वर्दी में गश्त करेंगे, वहीं ग्रामीणों की टीमें भी चरणबद्ध तरीके से सहयोग करेंगी।बीडीओ प्रतिमा ने बताया कि एंटी ड्रग्स समिति के अध्यक्ष प्रधानाचार्य दुर्गा सिंह, ढेलू पंचायत प्रधान हरनाम, योरा पंचायत प्रधान राकेश और चौंतड़ा पंचायत प्रधान राकेश कुमार को ग्रामीणों को जागरूक करने तथा नशेड़ियों की सूचना तुरंत पुलिस से साझा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में समाज शिक्षा एवं खंड अधिकारी पंचायत सचिव कमल भारती व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।