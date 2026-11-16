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सोमवार शाम करीब पांच बजे सूरजपुर बाड़ी निवासी रणजीत सिंह पुत्र सीता राम की गोशाला में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत प्रधान अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग सरकाघाट और राजस्व विभाग की हलका पटवारी दीप्ति को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल विभाग सरकाघाट के प्रभारी विक्रांत ने बताया कि विभाग की ओर से क्यूआरबी गाड़ी के साथ एक फायरमैन, दो होमगार्ड जवान और एक चालक को मौके पर भेजा गया। टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोशाला का एक कमरा पूरी तरह जल चुका था। हलका पटवारी दीप्ति ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद नुकसान की रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

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सरकाघाट (मंडी)। उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत सूरजपुर बाड़ी में सोमवार शाम एक रोशाला में आग लगने से एक कमरा पूरी तरह जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते गोशाला में बंधी गाय और बछड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।