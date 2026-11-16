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पहले मैच में ब्रदर हुड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। नागचला बाल्ह इलेवन ने 15 ओवर में छह विकेट पर 155 रन बनाए। विक्की राणा ने 37 और लाभ सिंह ने 31 रन की आक्रामक पारियां खेलीं। जवाब में ब्रदर हुड की टीम 14.3 ओवर में 88 रन पर सिमट गई। अभि शर्मा ने नौ रन देकर तीन विकेट लिए। राकेश ठाकुर और विक्की राणा ने दो-दो विकेट झटके। नागचला ने यह मुकाबला 67 रन से जीत लिया।दूसरे मुकाबले में स्पेशल कॉप्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में आठ विकेट पर 127 रन बनाए। आशीष राणा ने 58 रन की कप्तानी पारी खेली। फ्रेंड्स इलेवन के कप्तान राज कुमार ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए फ्रेंड्स इलेवन ने 13.2 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। लवली ठाकुर ने 53 रन बनाकर टीम को एक विकेट से जीत दिलाई। स्पेशल कॉप्स के प्रियांक गुप्ता ने तीन विकेट लिए, पर टीम को जीत नहीं मिली।