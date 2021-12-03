Mandi News: दौड़ स्पर्धाओं में चौंतड़ा की बेटियों का दबदबा
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 AM IST
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100, 200, 400 और 600 मीटर में जीते स्वर्ण पदक
रिले रेस में भी हासिल किया पहला स्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। अंडर-14 बालिका वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीबीएसई चौंतड़ा की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दौड़ स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता का समापन शनिवार को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में हुआ। 100 मीटर दौड़ में चौंतड़ा की मानवी ने प्रथम स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ में मोनल ठाकुर, 400 मीटर में नेहा देवी और 600 मीटर दौड़ में भी नेहा ने बाजी मारी। 4×100 मीटर रिले रेस में भी चौंतड़ा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया।
समापन समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपप्रधानाचार्य सुनीता कुमारी ने उन्हें पारंपरिक टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए तथा उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। अन्य मुकाबलों में हैंडबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बखरोट, बास्केटबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बल्द्वाड़ा और हॉकी में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी (बालिका) की टीम प्रथम रही। लंबी कूद में बथेरी की अनामिका ठाकुर और ऊंची कूद में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीबीएसई जोगिंद्रनगर की दिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी और टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। समारोह में एडीपीओ मंडी श्याम लाल, शारीरिक शिक्षक, खेल प्रभारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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रिले रेस में भी हासिल किया पहला स्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। अंडर-14 बालिका वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीबीएसई चौंतड़ा की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दौड़ स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता का समापन शनिवार को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में हुआ। 100 मीटर दौड़ में चौंतड़ा की मानवी ने प्रथम स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ में मोनल ठाकुर, 400 मीटर में नेहा देवी और 600 मीटर दौड़ में भी नेहा ने बाजी मारी। 4×100 मीटर रिले रेस में भी चौंतड़ा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया।
समापन समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपप्रधानाचार्य सुनीता कुमारी ने उन्हें पारंपरिक टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए तथा उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। अन्य मुकाबलों में हैंडबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बखरोट, बास्केटबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बल्द्वाड़ा और हॉकी में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी (बालिका) की टीम प्रथम रही। लंबी कूद में बथेरी की अनामिका ठाकुर और ऊंची कूद में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीबीएसई जोगिंद्रनगर की दिया ने प्रथम स्थान हासिल किया। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी और टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। समारोह में एडीपीओ मंडी श्याम लाल, शारीरिक शिक्षक, खेल प्रभारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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