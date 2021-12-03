फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Car driver summoned to police station in connection with woman's death in road accident.

Mandi News: सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में कार चालक थाने तलब

Fri, 25 Sep 2026 12:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Car driver summoned to police station in connection with woman's death in road accident.
पुलिस ने पधर के समीप संदेह के आधार पर अधिकार क्षेत्र में ली कार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर के ढेलू के समीप सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने पठानकोट निवासी कार चालक को पुलिस थाने में तलब कर पूछताछ शुरू की है। पधर के समीप संदेह के आधार पर एक लग्जरी कार को भी कब्जे में लिया है। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर पुलिस की जांच आगे बढ़ी है। कुछ गवाहों के भी पुलिस ने बयान कलमबद्ध किए हैं।

बीते दो दिन पहले तेज रफ्तार कार और स्कूटी की भिड़ंत के दौरान ढेलू हार निवासी महिला रुकमणी की मौत हुई थी। इस हादसे में पति जय सिंह भी घायल हुए हैं। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर में स्कूटी को टक्कर मारकर भागे कार चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पठानकोट निवासी एक कार चालक को पुलिस थाने में तलब कर पूछताछ भी की गई है। वहीं, पधर के समीप एक लग्जरी कार को भी पुलिस ने अधिकार क्षेत्र में लिया है। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने कहा कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed