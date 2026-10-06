Mandi News: बेघर लोगों की पहचान के लिए अभियान आज से

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चंबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से मानसिक बीमारी से ग्रसित बेघर व्यक्तियों की पहचान के लिए 7 से 9 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। तीन दिवसीय अभियान के दौरान जिलेभर में ऐसे बेघर लोगों की पहचान की जाएगी, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार या सहायता की जरूरत है। चिह्नित व्यक्तियों को चिकित्सकीय जांच, उपचार, परामर्श, पुनर्वास और सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ समन्वय किया जाएगा। अभियान के संचालन में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की सहभागिता रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर भी ऐसे लोगों की पहचान करने और उनकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील की है।