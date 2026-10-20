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Mandi News: सीनियर महिला कबड्डी टीम का चयन ट्रायल 26 को

Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST
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Selection trials for the senior women's kabaddi team on the 26th
मंडी। सीनियर महिला वर्ग की राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिला मंडी की टीम का चयन ट्रायल 26 अक्तूबर को पड्डल मैदान में होगा। चयनित टीम 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। जिला कबड्डी संघ के प्रधान श्याम लाल और सचिव नेत्र सिंह ने बताया कि ट्रायल के आधार पर टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने जिले की महिला खिलाड़ियों से ट्रायल में भाग लेने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य जिले में कबड्डी को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाना और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। संवाद
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