मंडी। बिजली बिल जमा न करवाने पर बिजली बोर्ड ने 42 उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने के आदेश जारी किए हैं। उपमंडल नंबर-2 ने 118 उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करवाने के नोटिस दिए थे। इनमें से 76 ने भुगतान कर दिया, जबकि 42 पर करीब 17,700 रुपये बकाया हैं। सहायक अभियंता सुनील शर्मा ने बताया कि कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि के साथ निर्धारित री-कनेक्शन शुल्क भी देना होगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करवाने की अपील की है। संवाद

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