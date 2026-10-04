Mandi News: एंजल ने भाषण प्रतियोगिता में मारी बाजी
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:41 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:41 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में आयोजित आर्य समाज सभा के चार दिवसीय 56वें वार्षिकोत्सव में सनराइज पब्लिक स्कूल भराड़ी की कक्षा दसवीं की छात्रा एंजल ने भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। एंजल ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन, विचारों और सामाजिक सुधार कार्यों पर प्रभावी विचार रखे।
प्रतियोगिता में डीएवी सुंदरनगर, डीएवी नेरचौक, एंजल पब्लिक स्कूल और मॉडल स्कूल समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 21 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वार्षिकोत्सव में प्रतिदिन सुबह हवन-यज्ञ और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आयोजन समिति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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प्रतियोगिता में डीएवी सुंदरनगर, डीएवी नेरचौक, एंजल पब्लिक स्कूल और मॉडल स्कूल समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 21 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वार्षिकोत्सव में प्रतिदिन सुबह हवन-यज्ञ और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आयोजन समिति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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