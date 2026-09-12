सकारात्मक जीवन के लिए विचारों की शुद्धता जरूरी : मधु बाला

विज्ञापन



मुख्य वक्ता मनाली से पधारीं मुखी एवं प्रचारिका बहन मधु बाला ने कहा कि सकारात्मक जीवन के लिए विचारों की शुद्धता जरूरी है और अच्छे विचारों की नींव सत्संग से पड़ती है। सतगुरु की शरण में जाकर परमात्मा से जुड़ने पर प्रेम, करुणा, सहयोग, शांति और विश्वबंधुत्व की भावना विकसित होती है। समापन पर सरकाघाट के संयोजक कृष्ण कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक समागम समाज में चेतना जगाने के लिए आवश्यक हैं। इस अवसर पर खौदा मुखी प्रवीण आचार्य, क्षेत्रीय संचालक रविंद्र सहित विभिन्न शाखाओं के प्रमुख व सेवादार मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

सरकाघाट (मंडी। संत निरंकारी मिशन की खौदा शाखा ने शनिवार को निरंकारी सत्संग भवन में महिला समागम आयोजित किया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन में हुए समागम में खौदा सहित आसपास की शाखाओं से महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक-मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना रहा।