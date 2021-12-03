Mandi News: इंदिरा मार्केट के पास महिलाओं के बीच मारपीट, दोनों पक्षों पर क्रॉस प्राथमिकी

विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। इंदिरा मार्केट के पास शुक्रवार शाम महिलाओं के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की है। शनिवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग-अलग घटनास्थल पर बुलाकर मामले की जांच की। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए।शुक्रवार शाम करीब पांच बजे महिलाओं के बीच हुए विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही थीं। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें लेकर जांच शुरू की। शनिवार को जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा मारपीट के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर विवाद के कारणों तथा मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने घटनास्थल पर बुलाकर की जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज