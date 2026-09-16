Mandi News: जागरूकता रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:25 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:25 PM IST
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टिहरा (मंडी)। सरौन स्थित अजय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में ओजोन दिवस पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर से अवाहदेवी चौक तक जागरूकता रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। क्विज प्रतियोगिता में टीम ए आरुषि, तान्या, जसमीत, अक्षित ने पहला स्थान प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग में मिडिल वर्ग से आयुष और वरिष्ठ वर्ग से अंजलि प्रथम रहे, जबकि भाषण प्रतियोगिता में अरमान ने पहला स्थान हासिल किया। छात्रों ने ओजोन पर आधारित एकांकी भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम प्रभारी शालू ने विद्यार्थियों को ओजोन परत के महत्व और इसके संरक्षण के तरीकों से अवगत कराया। संवाद
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