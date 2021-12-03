Mandi News: वाहन खड़ा करने के लिए देना होगा शुल्क

विज्ञापन

मेन चौक से मेडिकल कॉलेज तक तय हुई पार्किंग सीमादोपहिया वाहनों को तीन घंटे के लिए 20 और एलएमवी को 30 रुपये चुकाना होगा शुल्कसंवाद न्यूज एजेंसीनेरचौक (मंडी)। अब नेरचौक में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर वाहन चालकों को शुल्क अदा करना होगा। शहर में वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के लिए शुल्क आधारित पार्किंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके तहत वाहन चालकों को निर्धारित शुल्क देकर ही पार्किंग में वाहन खड़े करने होंगे। व्यवस्था शुरू होने से सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या कम होने और राहगीरों व मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।पार्किंग में दोपहिया वाहनों के लिए तीन घंटे तक 20 रुपये, तीन से छह घंटे के लिए 30 रुपये और छह से 24 घंटे के लिए 40 रुपये शुल्क तय किया गया है। दोपहिया वाहनों का मासिक पास 800 रुपये में मिलेगा। वहीं, चौपहिया वाहनों के लिए तीन घंटे तक 30 रुपये, तीन से छह घंटे के लिए 40 रुपये और छह से 24 घंटे के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। चौपहिया वाहनों का मासिक पास 1200 रुपये रहेगा। सभी शुल्क पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अतिरिक्त लगेगा। सड़क किनारे बेतरतीब वाहन खड़े होने से पैदल चलने वाले लोगों के साथ अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई जगह वाहनों के कारण सड़क किनारे पैदल चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती थी।नगर परिषद मेन चौक से मेडिकल कॉलेज की ओर सड़क के दोनों किनारों पर पार्किंग की सीमा निर्धारित करने के लिए लाइनें लगाएगी। इन लाइनों के भीतर ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इससे सड़क पर वाहनों के बेतरतीब खड़े होने पर अंकुश लगेगा और राहगीरों के लिए जगह उपलब्ध होगी। उधर, नगर परिषद नेरचौक के कार्यकारी अधिकारी हितेश ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है।