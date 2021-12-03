Mandi News: त्योहारी सीजन में मिठाइयों के 14 सैंपल भरे

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धर्मपुर में विभाग की टीम ने पांच सैंपल लिए। इनमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खोया बर्फी, खोया और तिरंगा लड्डू शामिल हैं। वहीं, औट और नगवाईं में चार सैंपल लिए गए। इनमें बेसन बर्फी, दूध, बर्फी और रसगुल्ला के नमूने शामिल हैं। इसी तरह रिवालसर में पांच सैंपल लिए गए। इनमें खोया के दो, दाख का एक, मिल्क केक का एक और गुलाब जामुन का एक सैंपल शामिल है।त्योहारी सीजन में मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। इस बीच बाहर से आ रहे खाद्य उत्पाद में भी मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने जिलेभर में सघन अभियान चलाया हुआ है।विभागीय आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता और साफ-सफाई का भी जायजा लिया जा रहा है। कमी होने पर आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता जांच परख कर ही खाद्य सामग्री खरीदें। किसी भी तरह की आशंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं।त्योहारी सीजन में छुट्टियों पर विभाग रहेगा सक्रियत्योहारी सीजन को देखते हुए विभागीय टीम छुट्टी के दौरान भी सक्रिय रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत या आशंका का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इस संबंध विभागीय सहायक आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं।