Mandi News: मक्की के खेत में उगा रखे थे भांग के 10 हजार पौधे, पुलिस ने किए नष्ट

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संवाद न्यूज एजेंसीजंजैहली (मंडी)। जंजैहली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मक्की के खेत में अवैध रूप से उगाए गए भांग के करीब 10 हजार पौधे बरामद कर नष्ट कर दिए। पुलिस ने खेत के मालिक देओल निवासी गोपाल सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने उप तहसील बागाचनोगी के तहत ग्राम देओल में दबिश दी। यहां मक्की की फसल के बीच भांग की खेती की गई थी। पुलिस टीम ने मौके पर करीब 10 हजार पौधे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट किए। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अवैध खेती से जुड़े अन्य लोगों और भांग की संभावित सप्लाई के संबंध में भी जांच कर रही है।एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा कि जिले में अवैध नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि कहीं भी अवैध नशे की खेती या कारोबार की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दें। वहीं, एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध भांग की खेती को नष्ट करने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया।