बड़ा फैसला: डलहौजी के प्रतिबंधित, हरित क्षेत्र में होटल निर्माण की अनुमति को हिमाचल हाईकोर्ट ने किया रद्द

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डलहौजी के प्रतिबंधित एवं हरित क्षेत्र अपर बकरोटा में आवासीय जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्लानिंग एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र में होटल और गेस्ट हाउस के लिए भूमि उपयोग बदलने की प्रदेश सरकार की मंजूरी को निरस्त करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण सांविधानिक दायित्व है। अदालत ने 3 जनवरी 2020 को जारी भू-उपयोग परिवर्तन आदेश के साथ उसके आधार पर दी गई सभी व्यावसायिक और ले-आउट निर्माण मंजूरियों को भी रद्द कर दिया है। हालांकि, भू स्वामी जमीन का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे।

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