हिमाचल प्रदेश: दिल्ली-शिमला के बीच हवाई सेवा बहाल, पर्यटकों को मिली बड़ी सुविधा

शिमला-अमृतसर के बीच भी उड़ान शुरू करने की योजना

जल्द ही शिमला-धर्मशाल के बीच भी सेवाएं बहाल होने वाली हैं। हवाई सेवा बहाल होने से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली से सीधे शिमला पहुंचने के लिए हवाई संपर्क उपलब्ध होने से यात्रा का समय कम होगा। पर्यटन सीजन में शिमला और दिल्ली के बीच बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उधर, पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए शिमला-अमृतसर के बीच भी उड़ान शुरू करने की योजना भी प्रस्तावित है। शिमला एयरपोर्ट के निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि दिल्ली-शिमला के बीच सेवाएं बहाल हो गई हैं। जल्द ही शिमला-धर्मशाला के बीच भी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। टूरिस्ट सीजन के दौरान पर्यटकों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा।