हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विशेषज्ञ डॉक्टरों को मिलेगा सात हजार रुपये मासिक उच्च शिक्षा भत्ता

भत्ते के भुगतान को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने के आदेश

अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया और भत्ते के भुगतान को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि सरकार की ओर से प्रायोजित होने और सेवा में स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात होने के बाद केवल औपचारिक नियम संशोधन न होने का बहाना बनाकर वित्तीय लाभ रोकना तार्किक और न्यायसंगत नहीं है। जब राज्य सरकार ने खुद इन डॉक्टरों को विशेष पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया और वापस आने पर स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात किया, तो यह माना जाएगा कि सरकार ने इन विधाओं को स्वीकार कर लिया है। सरकार अनिश्चित काल के लिए विचारधीन होने के नाम पर अपने अधिकारियों के अधिकारों से आंखें नहीं मूंद सकती। वर्ष 2019 की पोस्ट ग्रेजुएट नीति के तहत राज्य सरकार ने खुद इन्हें एम्स ऋषिकेश से जेरियाट्रिक्स (वृद्धों का इलाज) और इमरजेंसी मेडिसिन जैसी विशिष्टताओं में एमडी करने के लिए स्पॉन्सर किया था।