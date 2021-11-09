Kullu News: कबड्डी में जरी स्कूल बना विजेता

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इसमें हुई कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जरी की टीम ने पहला स्थान पाया है। बजौरा स्कूल दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा खो-खो में डीके स्कूल चौंग स्कूल प्रथम और मेजबान गड़सा दूसरे स्थान पर रहा है।वॉलीबाल में जरी ने पहला स्थान तथा ठेला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा बैडमिंटन में जरी पहले स्थान और दूसरे स्थान छैंउर स्कूल रहा। वहीं, मार्चपास्ट में छैंउर स्कूल ने बाजी मारी है। इस दौरान मुख्यातिथि ने विजेता छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। संवाद