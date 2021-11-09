Kullu News: कबड्डी में जरी स्कूल बना विजेता
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:05 AM IST
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कुल्लू। जिला गड़सा स्कूल में भुंतर जोन की अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीन दिनों तक आयोजित स्कूली खेलकूद में भुंतर जोन के 17 स्कूलों की 276 छात्राओं ने भाग लिया।
इसमें हुई कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जरी की टीम ने पहला स्थान पाया है। बजौरा स्कूल दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा खो-खो में डीके स्कूल चौंग स्कूल प्रथम और मेजबान गड़सा दूसरे स्थान पर रहा है।
वॉलीबाल में जरी ने पहला स्थान तथा ठेला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा बैडमिंटन में जरी पहले स्थान और दूसरे स्थान छैंउर स्कूल रहा। वहीं, मार्चपास्ट में छैंउर स्कूल ने बाजी मारी है। इस दौरान मुख्यातिथि ने विजेता छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। संवाद
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इसमें हुई कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जरी की टीम ने पहला स्थान पाया है। बजौरा स्कूल दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा खो-खो में डीके स्कूल चौंग स्कूल प्रथम और मेजबान गड़सा दूसरे स्थान पर रहा है।
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वॉलीबाल में जरी ने पहला स्थान तथा ठेला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा बैडमिंटन में जरी पहले स्थान और दूसरे स्थान छैंउर स्कूल रहा। वहीं, मार्चपास्ट में छैंउर स्कूल ने बाजी मारी है। इस दौरान मुख्यातिथि ने विजेता छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। संवाद
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