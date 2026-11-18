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कुल्लू। शहर के भुट्ठी चौक के पास रथ मैदान के नजदीक बाइक और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मंगलवार रात करीब 11:20 बजे हुआ। सरवरी निवासी पारस ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपनी स्कूटी पर सरवरी से ढालपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ढालपुर की तरफ से सरवरी की ओर आ रही बाइक ने गलत दिशा में आकर उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता के अनुसार बाइक के तेज रफ्तार होने से हुई टक्कर के कारण उसकी दाहिनी टांग और बाजू टूट गई। एसपी कुल्लू अभिषेक एस ने कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने बुधवार को बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद