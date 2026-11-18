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दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब किसी एक परीक्षा में शामिल होने का फैसला लेना पड़ सकता है। इससे अभ्यर्थियों की मेहनत और परीक्षा में अवसर पाने की उम्मीदों पर असर पड़ने की आशंका है।अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में युवाओं ने टेट और पटवारी भर्ती परीक्षा दोनों के लिए आवेदन किया है। इसके लिए वे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने से उन्हें किसी एक अवसर से वंचित रहना पड़ेगा। परीक्षा तिथियों में टकराव के कारण युवाओं की परेशानी बढ़ गई है।अभ्यर्थी सूर्या प्रसाद, रिया चौहान, शीतल ठाकुर, अजय कुमार और संजना ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग विभागों की ओर से आयोजित की जा रही परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करते समय अभ्यर्थियों की सुविधा और आपसी समन्वय का ध्यान रखा जाना चाहिए था। दोनों परीक्षाओं के बीच तारीखों का टकराव युवाओं के लिए परेशानी का कारण बन गया है।उन्होंने संबंधित विभागों और प्रशासन से मांग की है कि 29 नवंबर को प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक की तिथि बदली जाए, ताकि अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिल सके।उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि में बदलाव का निर्णय जल्द लिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को तैयारी और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।