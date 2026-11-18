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वहीं, बर्फबारी से क्षतिग्रस्त होने वाली पेयजल योजनाओं को जल्द बहाल करने के लिए कर्मचारियों और विशेष टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। विभाग ने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जहां सर्दियों में बर्फबारी और पाइपों में पानी जमने के कारण सप्लाई प्रभावित होने की आशंका रहती है।जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राकेश पराशर ने बताया कि मणिकर्ण घाटी, उझी घाटी और बंजार उपमंडल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों को विशेष रूप से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग की टीमें सक्रिय रहेंगी, ताकि बर्फबारी के दौरान जिन पेयजल योजनाओं की सप्लाई प्रभावित होगी, उन्हें तुरंत बहाल किया जा सके। उन्होंने बताया कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार पेयजल टैंकों की सफाई पूरी कर ली गई है।इसके अलावा जिन स्थानों पर हर साल सर्दियों में पेयजल योजनाओं में दिक्कत आती है, वहां कर्मचारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।पाइप का स्टॉक तैयारअधीक्षण अभियंता ने बताया कि बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए पाइप का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा गया है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण पाइपों में पानी जमने की समस्या आती है, वहां इस्तेमाल के लिए रबड़ के पाइप भी स्टोर किए गए हैं। विभाग ने पिछले वर्षों के अनुभव और सर्दियों के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को जल्द बहाल करने की रणनीति बनाई है, ताकि बर्फबारी के बीच भी लोगों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े।