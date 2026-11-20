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बीआरओ ने अगले तीन दिनों में पुल को तैयार कर यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा है। दड़ेड नाला लंबे समय से इस सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गर्मियों में नाले का जलस्तर बढ़ने और बरसात के दौरान बाढ़ आने से सड़क पर यातायात प्रभावित हो जाता है। कई बार नाले का पानी इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर तिंदी और सलग्रां पंचायतों के अलावा पूरी पांगी घाटी तथा जम्मू-कश्मीर की ओर जाने वाले यात्रियों की आवाजाही पर पड़ता है।इस नाले पर पहले भी दो से तीन बार पुल हिमखंड और बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को बार-बार परेशानी झेलनी पड़ी है। नाले से होकर आवाजाही करना भी जोखिम और मुश्किलों से भरा रहता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बीआरओ की ओर से दोबारा 120 फीट लंबा बेली ब्रिज तैयार किया जा रहा है।उदयपुर में तैनात बीआरओ की 94 आरसीसी के ओसी मेजर पारस ने बताया कि दड़ेड नाले पर पुल को स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगले तीन दिनों में इसे आवाजाही के लिए तैयार करने का लक्ष्य है। पुल तैयार होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और मौसम खराब होने पर भी इस मार्ग पर निर्भरता बनी रहेगी। संवाद