फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Water showers to turn fields green, taps dry in homes

Kullu News: मैदान हरे करने के लिए पानी की बौछारें, घरों में सूखे नल

Thu, 17 Sep 2026 10:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 17 Sep 2026 10:51 AM IST
विज्ञापन
Water showers to turn fields green, taps dry in homes
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियों के बीच कुल्लू शहर में पेयजल संकट गहरा गया है। ढालपुर के दशहरा, रथ और प्रदर्शनी मैदानों में हरा-भरा रखने के लिए दिन-रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि शहर के कई रिहायशी क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। इससे लोगों के घरों में रखे पानी के टैंक भी खाली हो गए हैं।
विज्ञापन

ग्रीन पीस कॉलोनी, सर्किट हाउस, बालाबेहड़, मियां बेहड़, ढालपुर और कला केंद्र के आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी ओर दशहरा मैदानों में पानी की सप्लाई जारी है और पानी सड़कों व मैदानों में बहता नजर आ रहा है।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों का कहना है कि दशहरा उत्सव नजदीक आते ही मैदानों को हरा-भरा करने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी जाती है लेकिन वर्षभर इन मैदानों के रखरखाव को लेकर ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आती।
विज्ञापन
विज्ञापन

मान सिंह, अजय शर्मा, देव सिंह, रोहित, पवन, अभिषेक और दीपक ने कहा कि पहले रिहायशी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग और जिला प्रशासन से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की।

पुराना टैंक खराब होने से बनी स्थिति
शीशामाटी स्थित पेयजल टैंक को खराब होने के कारण डिसमेंटल कर दोबारा बनाया जा रहा है। इसके चलते शहर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। दशहरा उत्सव से पहले नए टैंक का निर्माण पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद पेयजल आपूर्ति की समस्या दूर हो जाएगी। अमित मिरूपा, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति विभाग कुल्लू
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed