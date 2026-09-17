हिमाचल: कुल्लू-मनाली में दो माह बाद खुला रोमांच का रास्ता, राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग से पर्यटन कारोबार में रौनक

जब डोभी और सोलंगनाला के आसमां में सुबह 10 बजे पैराग्लाइडर उड़ने लगे और एक घंटे बाद पूर्वाह्न 11 बजे कुल्लू-मनाली के बीच राफ्टिंग साइट बबेली में पहली राफ्ट ब्यास में उतर गई तो पर्यटन कारोबार में भी जान लौट आई। दो माह की मानसूनी रोक के बाद कुल्लू-मनाली घाटी में साहसिक पर्यटन फिर रफ्तार में नजर आया। शाम 5 बजे तक ब्यास की धारा पर राफ्टिंग होती रही, जबकि दोपहर 2 बजे के बाद आसमान में नियमित रूप से पैराग्लाइडर उड़ते दिखाई दिए।

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पहले दिन ब्यास में करीब 60 राफ्टें उतरीं। मौसम साफ होने और ब्यास नदी का जलस्तर अनुकूल होने के बाद प्रशासन की अनुमति से रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को दोबारा शुरू किया गया। इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग साइटों पर भी पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। सुबह से राफ्टिंग पॉइंटों पर संचालक सुरक्षा उपकरणों की जांच और पर्यटकों को जरूरी निर्देश देते नजर आए। पर्यटकों को लाइफ जैकेट समेत निर्धारित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मानसून के दौरान ब्यास नदी में बढ़े जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक रहती है। परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद अब राफ्टें दोबारा नदी में उतारी गई हैं।जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि बुधवार को साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई है। पैराग्लाइडिंग के लिए 3500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, रिवर राफ्टिंग के लिए 200 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।मानसून के दौरान राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग बंद रहने से साहसिक पर्यटन से जुड़े संचालकों, प्रशिक्षकों, गाइडों और अन्य कारोबारियों का काम प्रभावित था। गतिविधियां शुरू होने के बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जिले में साहसिक गतिविधियों से करीब 10 हजार लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।मानसून के दौरान गतिविधियां बंद रहने से कारोबार प्रभावित हुआ। अब परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद नदी में दोबारा राफ्टें उतारी गई हैं। राफ्टिंग शुरू होने से राहत मिली है।