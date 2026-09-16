Kullu News: दशहरा बाजार सजने की तैयारी, 5 अक्तूबर से प्लॉट आवंटन

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कार्यवाहक उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि 5 अक्तूबर को कृषि एवं बागवानी उपकरण, टी-स्टॉल, रेडीमेड गारमेंट और मनियारी के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।6 अक्तूबर को लोकल झूले, टेंट मार्केट, बर्तन बाजार, बैग की दुकानें, डोम, होटल-ढाबा और बास्केटबॉल ग्राउंड के लिए आवंटन होगा। 7 अक्तूबर को हलवाई मार्केट, लोकल आर्टिकल, ओपन स्पेस तथा नए-पुराने जूतों की मार्केट के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।8 अक्तूबर को प्रदर्शनी मैदान में खाने-पीने के स्टॉल, 9 अक्तूबर को सरकारी, गैर-सरकारी स्टॉल एवं ओपन स्पेस तथा 10 और 12 अक्तूबर को मीना बाजार के प्लॉट आवंटित होंगे। 13 और 14 अक्तूबर को समस्त मार्केट, 15 अक्तूबर को हॉजरी और 16 अक्तूबर को समस्त मार्केट के प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा।17 और 18 अक्तूबर को पुराने कपड़ों की मार्केट, 19 और 20 अक्तूबर को राजा कैंप एरिया एवं नई रेडीमेड गारमेंट व 21 अक्तूबर को बर्तन मार्केट के पीछे पार्किंग, प्रदर्शनी मैदान की पार्किंग और ओपन स्पेस के लिए प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। प्लॉट आवंटन की यह प्रक्रिया ढालपुर स्थित मल्टीपर्पज भवन में होगी।