Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:56 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:56 AM IST
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खेल
शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में छात्र वर्ग की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का अपराह्न 2 बजे समापन होगा।
दौरा
देवता कोट पझारी कोट पूर्वाह्न 11:30 बजे बागा सराहन दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों हारियान भी शामिल होंगे।
गणेश उत्सव
भुंतर में चल रहे गणेश उत्सव के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे विशेष पूजा-अर्चना होगी, माथा टेक आशीर्वाद ले सकेंगे श्रद्धालु।
विज्ञापन
शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्लू में छात्र वर्ग की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का अपराह्न 2 बजे समापन होगा।
दौरा
देवता कोट पझारी कोट पूर्वाह्न 11:30 बजे बागा सराहन दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों हारियान भी शामिल होंगे।
गणेश उत्सव
भुंतर में चल रहे गणेश उत्सव के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे विशेष पूजा-अर्चना होगी, माथा टेक आशीर्वाद ले सकेंगे श्रद्धालु।