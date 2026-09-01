Kullu News: उर्मिला को अध्यक्ष, राहुल को बनाया इकाई मंत्री

विज्ञापन

सचिन सपटा ने विद्यार्थियों के बीच संगठन की कार्यपद्धति रखी। उन्होंने छात्र संगठन के रूप में एबीवीपी की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। नई कार्यकारिणी में उर्मिला को एबीवीपी सैंज इकाई का अध्यक्ष और राहुल को इकाई मंत्री बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त अध्यक्ष उर्मिला ने आभार जताया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के कार्यकाल में पूरी टीम निष्ठा के साथ काम करेगी और समाज व संगठन के हितों को प्राथमिकता देगी। नवनियुक्त इकाई मंत्री राहुल ने कहा कि वह अध्यक्ष और सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर संगठन की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संवाद