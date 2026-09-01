Kullu News: उर्मिला को अध्यक्ष, राहुल को बनाया इकाई मंत्री
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:10 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:10 PM IST
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कुल्लू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सैंज इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री कुल्लू सचिन सपटा और चुनाव अधिकारी ऋतिक कार्तिक विशेष रूप से मौजूद रहे।
सचिन सपटा ने विद्यार्थियों के बीच संगठन की कार्यपद्धति रखी। उन्होंने छात्र संगठन के रूप में एबीवीपी की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। नई कार्यकारिणी में उर्मिला को एबीवीपी सैंज इकाई का अध्यक्ष और राहुल को इकाई मंत्री बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त अध्यक्ष उर्मिला ने आभार जताया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के कार्यकाल में पूरी टीम निष्ठा के साथ काम करेगी और समाज व संगठन के हितों को प्राथमिकता देगी। नवनियुक्त इकाई मंत्री राहुल ने कहा कि वह अध्यक्ष और सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर संगठन की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संवाद
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सचिन सपटा ने विद्यार्थियों के बीच संगठन की कार्यपद्धति रखी। उन्होंने छात्र संगठन के रूप में एबीवीपी की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। नई कार्यकारिणी में उर्मिला को एबीवीपी सैंज इकाई का अध्यक्ष और राहुल को इकाई मंत्री बनाया गया। जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त अध्यक्ष उर्मिला ने आभार जताया।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के कार्यकाल में पूरी टीम निष्ठा के साथ काम करेगी और समाज व संगठन के हितों को प्राथमिकता देगी। नवनियुक्त इकाई मंत्री राहुल ने कहा कि वह अध्यक्ष और सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर संगठन की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संवाद
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