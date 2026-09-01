Kullu News: राहुल गांधी पर एफआईआर,भड़की कांग्रेस, की नारेबाजी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:17 PM IST
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कुल्लू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। जिला मुख्यालय कुल्लू में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा सरकार पर संविधान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक कार्रवाई करार देते हुए इसका विरोध किया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद और जिला कांग्रेस प्रभारी दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक और सांविधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी पर दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की। इस दौरान एपीएमसी चेयरमैन राम सिंह मियां, पूर्व मनाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीचंद शर्मा, बंजार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहर सिंह ठाकुर, पिंगला भंडारी, कुब्जा ठाकुर आदि मौजूद रहे। संवाद
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जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद और जिला कांग्रेस प्रभारी दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक और सांविधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी पर दर्ज की गई प्राथमिकी को वापस लेने की मांग की। इस दौरान एपीएमसी चेयरमैन राम सिंह मियां, पूर्व मनाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीचंद शर्मा, बंजार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहर सिंह ठाकुर, पिंगला भंडारी, कुब्जा ठाकुर आदि मौजूद रहे। संवाद
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