Kullu News: सिंहण स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त होने से पढ़ाई हो रही प्रभावित

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विभाग और प्रशासन से स्कूल में अध्यापकों के पद भरने की बार-बार मांग की जा रही है लेकिन पद नहीं भरे गए। ऐसे में बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। अभिभावकों का कहना है कि रिक्त पदों पर लंबे समय से अध्यापकों की तैनाती नहीं हो पाई है। करीब चार साल से जो अध्यापक स्थानांतरित होते गए वे पद नहीं भरे गए। जैसे-जैसे पद खाली होते गए उन्हें भरने का प्रयास नहीं किया गया। अभिभावकों ने अब सरकार से मांग की है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को अध्यापकों की तैनाती करने के निर्देश जारी किए जाए। विज्ञापन

उधर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि यदि लंबे समय से अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं तो इसकी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है लेकिन इस क्षेत्र में यदि स्कूल में खाली पद हैं तो उन्हें भी जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। विभाग और प्रशासन से स्कूल में अध्यापकों के पद भरने की बार-बार मांग की जा रही है लेकिन पद नहीं भरे गए। ऐसे में बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। अभिभावकों का कहना है कि रिक्त पदों पर लंबे समय से अध्यापकों की तैनाती नहीं हो पाई है। करीब चार साल से जो अध्यापक स्थानांतरित होते गए वे पद नहीं भरे गए। जैसे-जैसे पद खाली होते गए उन्हें भरने का प्रयास नहीं किया गया। अभिभावकों ने अब सरकार से मांग की है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को अध्यापकों की तैनाती करने के निर्देश जारी किए जाए।उधर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि यदि लंबे समय से अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं तो इसकी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है लेकिन इस क्षेत्र में यदि स्कूल में खाली पद हैं तो उन्हें भी जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा।

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न्यूली (कुल्लू)। सैंज घाटी के राजकीय उच्च विद्यालय सिंहण में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में 122 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य अध्यापक, टीजीटी (मेडिकल), कला अध्यापक, शारीरिक शिक्षक तथा लिपिक आदि के पद रिक्त हैं। अभिभावक निमत राम, विजय कुमार, बुद्धि राम, किरणा देवी, मोती राम, रोशन लाल, किशन, तीर्थ राम, राज कुमार, फागणू राम का कहना है कि स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।