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इसी कड़ी में बुधवार को राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में जिला स्तरीय ईएलसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कुल्लू जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और स्कूलों से चयनित 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया।प्रतियोगिता में 35 विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी और 35 ने निबंध लेखन में अपनी प्रतिभा दिखाई। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता के विषय ''''शुद्ध मतदाता सूची का महत्व'''' और ''''मतदान का महत्व'''' रखे गए थे। वहीं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल के साथ मतदान एवं मतगणना से जुड़े सवाल पूछे गए।प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की गई। पहले चरण में सभी 35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 16 विद्यार्थियों ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। इसके बाद अंतिम 10 प्रतिभागियों का चयन किया गया।दोनों प्रतियोगिताओं के अंतिम परिणाम 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद चयनित विजेता विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य युवा और भावी मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देना तथा लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना रहा।इस अवसर पर चयन समिति के नायब तहसीलदार निर्वाचन ज्वाला दास, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुरेश कुमार, डॉ. सुमित ठाकुर, प्रो. पुने राम, प्रो. प्रीती और हेम राज भारद्वाज उपस्थित रहे।